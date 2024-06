Kommunalwahlen 2024 Nur in einem Beckinger Ortsrat wechselt die Mehrheit

Es gab nur einen Ortsteil in der Gemeinde, in dem der Amtsinhaber nicht mehr zur Wiederwahl antrat: In Honzrath legte Joachim Gratz nach 25 Jahren in dieser Position das Amt nieder. Doch die Nachfolge wurde sozusagen familienintern geregelt: Bei der Wahl am 9. Juni trat seine Tochter Annick als Spitzenkandidatin der SPD an – und landete einen Sieg: Mit 53,4 Prozent der Stimmen sichern sich die Sozialdemokraten die absolute Mehrheit (fünf von neun Sitzen) in dem Gremium. Die CDU besetzt dort künftig drei Sitze, den verbleibenden Platz nimmt die Linkspartei ein. Damit hat sich auch bei dieser Wahl der Status von Honzrath als SPD-Hochburg bestätigt.