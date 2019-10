DLRG Beckingen feiert Jubiläum : Seit 50 Jahren machen sie das Baden sicher

Beckingen Die Ortsgruppe Beckingen der DLRG hat Jubiläum gefeiert. Viele Ehrengäste sind gekommen, um den Lebensrettern zu gratulieren.

Schmidt gab einen Rückblick (siehe Text unten) über die Vereinsgeschichte, die im Jahr 1969 mit der Eröffnung des neuen Hallenbades als Lehrschwimmbecken der Gemeinde Beckingen begann. Der Bürgermeister gratulierte herzlich zum Jubiläum und betonte in seinem Grußwort: „Ich habe gerne die Schirmherrschaft zu diesem Jubiläum übernommen und will damit auch meine Verbundenheit zur DLRG-Ortsgruppe Beckingen zum Ausdruck bringen und ihre hervorragende Arbeit würdigen. Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, seine Freizeit in den Dienst der Mitmenschen zu stellen, Leben zu retten und andere für diese Aufgaben zu begeistern.“ Er sagte weiter, dass er das „umfangreiche Bildungsangebot der DLRG allgemein und ihrer Ortsgruppe“ besonders betonen wollte. Er führte weiter aus: „Obwohl Schwimmunterricht in der Schule einen hohen Stellenwert hat, gibt es immer noch viele Kinder, aber auch Erwachsene, die nicht schwimmen können. Hier leisten die DLRG – und hier insbesondere ihre Ortsgruppe – wertvolle Arbeit. Dass sie in der Gemeinde Beckingen gut integriert ist, zeigt sich auch durch ihre Teilnahme an vielen Veranstaltungen.“