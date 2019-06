Zwischen Oppen und Nunkirchen : Motorradfahrer aus Merzig wird bei Unfall im Lückner verletzt

Oppen Zu einem schweren Unfall ist es am späten Sonntagnachmittag auf der L 156 zwischen Oppen und Nunkirchen im Großen Lückner gekommen.

Wie die Feuerwehr Beckingen und die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland mitteilen, kam ein Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der Fahrer prallte mit seiner Maschine in eine Böschung und wurde daraufhin mehrere Meter in den dahinter liegenden Wald geschleudert.