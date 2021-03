79,7 Kilo abgenommen : Ole aus Beckingen gewinnt TV-Abnehm-Show „The Biggest Loser”

Beckingen Der Beckinger hat während der Show 48,6 Prozent seines Gewichts verloren. Neben dem Titel „The Biggest Loser“ erhält der Altenpfleger die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro.

Ole aus Beckingen hat die TV-Abspeck-Show „The Biggest Loser“ gewonnen. Zwischen seinem Startgewicht von 164,0 Kilo und seinem Gewicht im Finale der Show von 84,3 Kilo speckte der 41-Jährige in den vergangenen Wochen 79,7 Kilo ab. Damit hat der Altenpfleger 48,60 Prozent seines ursprünglichen Gewichtes verloren – so viel wie kein anderer der 18 Kandidaten.

Neben dem Titel „The Biggest Loser“ erhält der Altenpfleger die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro. Auf Platz zwei landete Tätowiererin Sonja, die 69,7 Kilo und damit 44,81 Prozent ihres Gewichtes verloren hat, Platz drei geht an den Kinderpfleger Gianluca mit einer Abnahme von 55,5 Kilo (40,66 Prozent).

Dr. Christine Theiss, die die Rolle der Camp-Chefin übernommen hat, um die 18 Kandidaten dabei zu unterstützen, ihr Vorhaben zu erreichen, sagt: „Das Motto der Show ist der große Wandel. Wenn man viel Gewicht verlieren will, dann ändert sich alles – nicht nur das Gewicht. Es ändert sich einfach alles.“ Und vielleicht erfüllt sich ja bald auch der Wunsch von Ole, den er zu Beginn seiner Teilnahme an der TV-Show geäußert hat: „Wenn ich mit Familie und Freunden in den Freizeitpark gehe, bin immer ich derjenige, der auf die Taschen aufpasst, weil ich nirgendwo reinpasse. Ich will einfach mehr am Leben teilhaben."