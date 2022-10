Viele deckten sich hier auch für den Winter ein : So lecker schmecken Äpfel in Erbringen

So lecker schmecken Äpfel in Erbringen

ERBRINGEN Der Obst- und Gartenbauverein Erbringer durfte beim Apfel- und Kartoffelfest wieder zahlreiche Besucher willkommen heißen und sie mit seinen Mitstreitern mit verschiedenen Spezialitäten verwöhnen.

„Auch das 12. Apfel- und Kartoffelfest des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Erbringen am vergangenen Sonntag in und um die Erwringer Scheier war wieder ein voller Erfolg. Die OGV-Vorsitzende Monika Lambert-Debong zeigte sich mit der Resonanz sehr zufrieden. Wenn es zunächst morgens noch regnete, besserte sich das Wetter und der Festplatz füllte sich mit Besuchern aus nah und fern, die unterhaltsame und gesellige Stunden erlebten.

Unter diesen waren auch Bekannte aus anderen Obst- und Gartenbauvereinen sowie Bürgermeister Thomas Collmann, der es sich wiederum nicht nehmen ließ, selbst vorbeizuschauen. „Es ist wie immer eine schöne und gelungene Veranstaltung“, befand er und wies mit Stolz auf die schmucken und zweckmäßigen neuen Veranstaltungsbuden der Gemeinde Beckingen hin, von denen zwei in Erbringen im Einsatz waren. „Sie sind echt super“, unterstrich er.

Auch in diesem Jahr war die alte Obstkelter des Vereins in Betrieb. Dabei zeigte ein Team des Heimatvereins, wie früher mit Korbpressen das Obst der Dorfbevölkerung zu Saft gepresst wurde. Dieser durfte probiert werden. Passend dazu wurde auch eine interessante Ausstellung heimischer Apfelsorten präsentiert. Großes Interesse fanden ebenso die ausgestellten Traktoren und alten landwirtschaftlichen Geräte. Über 30 Kinder hatten beim Mit-Mach-Programm rund um den Garten und die Natur ihren Spaß. Ein kleiner Bauernmarkt bot frische Äpfel, Lagerkartoffeln, Gemüse und viele weitere bäuerliche Produkte wie Ziegenkäse, Wurstwaren, Honig, Viez, Saft, Obstbrände, Obstessig und Marmelade direkt vom Bauern aus regionaler Erzeugung an. Zum weiteren Angebot gehörten auch frisch vor Ort geräucherte Forellen und herbstliche Blumenarrangements der örtlichen Gärtnerei.