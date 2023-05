Kosten und Förderung Gemeindeanteil liegt bei 4447 Euro

Am Eingang des Dorfplatzes, zu dem bereits auch ein Bolzplatz und Spielplatz gehören, wurde ein gepflasterter Weg als barrierefreier Zugang zur Sitzecke angelegt. Als Wind- und Sichtschutz zur angrenzenden Bebauung dient eine Gabionen-Wand. Die Möblierung des Platzes ist so ausgeführt, dass auch für Menschen mit Handicap eine uneingeschränkte Nutzung möglich ist. Auf dem angrenzenden Spielbereich wurde mit einem neuen Kletterspielgerät eine Angebotslücke geschlossen. Eltern können von der neuen Sitz- und Tischgruppe aus ihre Kinder beobachten. Der MeGPaM bietet auch die Möglichkeit zur Nutzung für Geburtstage, Familienfeste, als Rast- und Verweil-Bereich. Für die Baumaßnahme waren im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 50 000 Euro bereitgestellt, wobei zur Realisierung allerdings adäquate Zuschüsse in Höhe von 90 Prozent fließen mussten. Die zuwendungsfähigen Ausgaben der Baumaßnahme beliefen sich auf 44 473,31 Euro, die vom Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz aus dem Sonderförderprogramm Ländliche Entwicklung mit 24 460,32 Euro und dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mit einer Bedarfszuweisung von 15 565,66 Euro gefördert wurde, so dass der Gemeindeanteil nur noch 4447,33 Euro beträgt.