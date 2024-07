Neue Machtverhältnisse Warum die SPD in Beckingen das neue Jamaika-Bündnis im Gemeinderat kritisch sieht

Mit der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates von Beckingen an diesem Donnerstagabend beginnt die Arbeit einer neuen Koalition in der Gemeinde. Die CDU, die bei den Kommunalwahlen am 9. Juni mit 15 Sitzen stärkste Kraft wurde, hat bereits am 18. Juni bekanntgegeben, dass sie in dieser Wahlperiode mit dem Grünen-Vertreter Jonathan Wilkin sowie dem FDP-Vertreter Marvin Bimperling ein Bündnis eingehen will. Von dieser Jamaika-Koalition, die mit 17 der 33 Sitze eine knappe absolute Mehrheit im Gemeinderat halten wird, verspricht sich der CDU-Spitzenkandidat Nicolas Adam eine „konstruktive Zusammenarbeit“, wie er in einer Ankündigung des Bündnisses erklärte (die SZ berichtete).