Familie verliert durch Brand alles Der Schock sitzt noch tief, aber die Hilfsbereitschaft ist groß

Auch gut eine Woche nach dem verheerenden Brand seines Wohnhauses in Düppenweiler (die SZ berichtete) hat das junge Ehepaar den Schock noch nicht überwunden. Zu übermächtig ist das Entsetzen bei den Eheleuten, sich und die beiden Kinder erst in allerletzter Sekunde vor den Flammen in Sicherheit gebracht zu haben. Zu tief sitzt die Trauer, ihr Domizil mit allem, was dazu gehört, verloren zu haben. Denn das Feuer, das späten Abend des ersten April-Sonntages in dem Zuhause der Familie wütete, hat das Gebäude unbewohnbar gemacht und das Inventar zerstört.