Neue Machtverhältnisse Überraschung in Beckingen: Neues Bündnis im Gemeinderat

Ein bislang ungewohntes Bündnis wird nach der Kommunalwahl am 9. Juni in der Gemeinde Beckingen geschmiedet: Erstmals finden sich dort im Gemeinderat CDU, FDP und Grüne zu einer Jamaika-Koalition zusammen. Das haben die drei Partner in einer gemeinsamen Erklärung am Wochenende mitgeteilt. Die sei „ein bedeutender Schritt für die politische Landschaft der Gemeinde Beckingen“, heißt es dort weiter.