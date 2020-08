Rundes Jubiläum in Saarfels : Saarfels verschiebt Jubiläumsfeier um ein Jahr

Ortsvorsteher Detlef Bley (links) und sein Organisationsteamskollege Robert Gottfrydziak mit der schmucken Hinweistafel auf die Verschiebung des Jubiläumsfestes, die an der Bahnunterführung aufgestellt wurde. Foto: nb

SAARFELS Seit dem Jahr 1220 besteht der Ort zwischen Saar und Fischerberg. Doch das große Fest zum runden Geburtstag kann wegen Corona erst im kommenden Jahr stattfinden.

Das Jahr 2020 sollte für den Beckinger Gemeindebezirk Saarfels eigentlich ein besonderes, in die weitere Geschichte eingehendes werden. Der Grund: Das am Hang zwischen Saar und Fischerberg liegende, derzeit rund 800 Einwohner zählende Dorf wollte im Juni dieses Jahres sein 800-jähriges Bestehen feiern. So lautete die Überschrift eines SZ-Artikels vom 21. Januar über den Neujahrsempfang des Ortes hoffnungsvoll „Die Saarfelser starten in ihr Jubiläumsjahr“. Doch dieses Vorhaben wurde durch die nur wenige Wochen später eintretende Corona-Krise mit ihren Einschränkungen zunichte gemacht.

Die dann getroffene Entscheidung, das Fest ins kommende Jahr 2021 (4. bis 6. Juni) verschieben, fiel nicht leicht, war aber wegen der zu hohen Ansteckungsgefahr bei den vielen, zu erwartenden Besuchern beizeiten notwendig. Dabei hatte schon 2019 alles für die ursprünglich als Veranstaltung in Händen des Ortsrates vorgesehene diesjährige Veranstaltung gut begonnen.

„Es war aber klar, dass der Ortsrat zwar federführend tätig ist, das Vorhaben jedoch nicht alleine stemmen kann. Wir führten ein Team zusammen und nahmen die Vereine mit an Bord, was bisher super gelaufen ist“, sagt der neue Ortsvorsteher Detlef Bley und lobt die tolle Zusammenarbeit der Vereine und Organisationen in der Dorfgemeinschaft. Nach vorbereitenden Treffen der Vertreter der Vereinsgemeinschaft wurde eine Bürgerversammlung zwecks Bildung eines Organisationsausschuss ins Leben gerufen, der sich zum regelmäßigen Austausch trifft und möglichst viele Mitbürger in die Festvorbereitungen und -ablauf einbeziehen will. Ihm gehören der damalige Ortsvorsteher Harald Löhfelm sowie sein Stellvertreter und jetzige Ortsvorsteher Detlef Bley, der Vereinskomitee-Vorsitzende Robert Gottfrydziak und das Ortsratsmitglied Bernfried Rassier an.

Eine alte Ansichtskarte von Saarfels Foto: unbekannt/Repro: Norbert Becker

Die für das Fest anfallenden Aufgaben wurden in einzelne Themenbereiche mit den dafür Verantwortlichen aufgeteilt. Auch das Logo für das Fest hatte man frühzeitig ausgewählt und konnte es schon anlässlich des Saarfelser Dorffestes im Juni vorigen Jahres der Öffentlichkeit präsentieren.

Zur Finanzierung des Festes sollte ein eigens hierfür vorgesehener Verein ins Leben gerufen werden, was auch geschah. Hierzu kamen am 28. Februar, also kurz vor Beginn der Corona-Krise, im Schulungsraum des Saarfelser Feuerwehrgerätehauses sieben Personen zusammen. Löschbezirksführer Robert Gottfrydziak begrüßte als Hausherr die Anwesenden, ehe Peter Mock den Gründungszweck erläuterte. Jürgen Heckmann wurde zum Versammlungsleiter gewählt und dann einstimmig die Gründung des Vereins „800 Jahre Saarfels e.V.“ und Annahme seiner Satzung sowie nach der Wahl des Vorstandes (siehe Info) die Eintragung ins Vereinsregister zwecks Erlangung der Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch Förderung der Kultur, des Sports, des Feuerschutzes und der Jugend beschlossen.