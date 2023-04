Jahreskonzert Ein Abend voller Musik und Show

„Wir werden an dem Abend bekannte Klassiker im Programm haben wie etwa „Tanz der Vampire“ oder „Moment for Morricone““, erzählt Wolfgang Harig im Vorfeld. „Aber wir wollen auch ein paar Überraschungen bereithalten. Deshalb verraten wir hier nicht zu viel.“ Unterstützt wird das große Orchester am Samstagabend auch von den Kindern und Jugendlichen, die gerade an einem Instrument ausgebildet werden. Ihr Beitrag sei einer der Höhepunkte des Abends, sagt die Vorsitzende Christina Fries. „Unsere Jugend gehört von Anfang an zum Verein und soll das auch erleben dürfen, auch wenn sie noch nicht im Orchester mitspielen können. Wir wollten sie unbedingt einbinden in den Abend.“