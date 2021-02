Jubiläum in Honzrath : Oft Sieger bei Mundartwettbewerben

Mundartdichter und Autor Werner Treib Foto: nb/privat/Repro: nb

HONZRATH Der Mundartdichter und Autor Werner Treib aus Honzrath wird am Freitag 85 Jahre alt. Er schrieb in Hochdeutsch und in Dialekt.

Der auch überregional bekannte Mundartdichter und Autor Werner Treib wird am Freitag 85 Jahre alt. Er wurde am 5. Februar 1936 in Saarlouis (damals Saarlautern) geboren. Seit 1992 wohnt er mit seiner Ehefrau Imelda geborene Andruett, die aus Saarwellingen stammt, im Wohngebiet Hellwies in Beckingen-Honzrath.

Treib war Großhandelskaufmann von Beruf und arbeitete die letzten beiden Jahre vor seiner Pensionierung 1998 bei der Stadt Merzig, wo er das Expeditionsmuseum von Werner Freund einrichtete. Anfang der 80er Jahre begann er mit der Teilnahme an einem Mundartwettbewerb des Saarländischen Rundfunks sein schriftstellerisches Hobby. Er schrieb Satiren, Persiflagen, Aphorismen, Anekdoten, Kurzgeschichten und Kindergeschichten (hochdeutsch und in Dialekt). Treib war mehrfacher Preisträger beim Mundartwettbewerb des SR und hat zusammen mit seiner Gattin auch den „Goldenen Schnawwel“ gewonnen. Lange Zeit schrieb er regelmäßig Beiträge für Mundartzeitschriften sowie auch oft für die Kreisausgabe Merzig-Wadern der Saarbrücker Zeitung und den Wochenspiegel.

Info Eine Anekdote von Werner Treib We.i aich noch klään wòr, wòr aich moll sondes met maim Papp nòò Saabrecken gefoahr. We´i ma aan e.sou a gruußer Kerich vobaai komm woren, hòt aich gefròòt: „Pawa, wat es dann dat lòò for Kersch?“ Mai Papp hòtt gemennt: „Watt fo ään? De.i lòò? Dòò fròòschde maich se vill, dat wääs aich net.“ Danòòh semma iwwer en lank Bréck gang. „Pawa, watt es dann dat lòò for e Bréck?“, wollt aich auch wessen. „Wouher soll aich dann dat wessen?“, saat er. Wei ma dann voa sou`m houhen Haus met houhen Fenschda gestann hodden, hòtt aich nomo gefròòt – Mai Papp hòtt et net gewoscht. Dahemm hòtt er dann zou ma gesaat: „Komm moll lòò här, mai Gudder! - E.sou wei haut moschde emmer frò.en, - Dann liärsh de aach eppes.“