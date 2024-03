Die Nichte übernimmt Beckinger Blumenfachgeschäft unter neuer Leitung

Nach fast 35 Jahren als Inhaberin von Blumen Schiffmann in Beckingen hat Anne Jungmann ihr Blumenfachgeschäft in der Brückenstraße 16 an ihre Nichte Monika Hirschmann übergeben. Mit dem Neustart fängt in dem alteingesessenen Beckinger Blumenhaus eine neue Ära an. Monika Hirschmann erlernte den Beruf der Floristin im Blumenhaus ihrer Tante und kann jetzt nach langjähriger Berufserfahrung mit ihrem Team – dazu gehört Floristin Tanja Ditgen – neu durchstarten, mit Unterstützung ihrer Tante Anne Jungmann.