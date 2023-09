Mobile Bühne Hausbach Gemeinde Losheim weiht mobile Bühne in Hausbach ein

Mit einem Open-Air-Konzert des Musikvereins „Melodienkranz“ Hausbach wurde die neue mobile Bühne der Gemeinde Losheim eingeweiht. Auf dem Vorplatz vor dem Bürgerhaus präsentierten die rund 40 Musikerinnen und Musiker ein anspruchsvolles Programm, das sie extra für dieses Konzert einstudiert hatten. Dirigent Raffael Kunz begrüßte das Publikum zu diesem besonderen Konzert, und sowohl er als auch die Zuhörer waren gespannt darauf, wie sich die Musik bei bestem Open-Air-Wetter von der neuen Trailerbühne anhören würde. Der Musikverein eröffnete den Abend mit dem Konzertmarsch „Arsenal“ von Jan van der Roost, der das Musikstück anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Blasorchesters des belgischen Eisenbahnarsenals in Mechelen komponierte. Der klangvolle Marsch ließ keinen Zweifel an der sehr guten Akustik der mobilen Bühne. Helmut Harth, Bürgermeister der Gemeinde Losheim, zeigte sich begeistert von der neuen Anschaffung und dankte dem Musikverein und besonders Raffael Kunz für die Idee, die Trailerbühne mit einem Konzert einzuweihen. „Dieser Start ist heute eindeutig gelungen. Es hört sich einfach toll an, was ihr auf der neuen Bühne leistet. Aber nicht nur heute erfreut ihr die Menschen mit eurer Musik, sondern ihr tragt auch das gesamte Jahr über zum Kulturleben der Gemeinde Losheim bei, ebenso wie alle anderen kulturtreibenden Vereine“, lobte Harth und freute sich auf die Aufführungen, die noch auf der neuen Bühne folgen werden. In der Vergangenheit mussten für Veranstaltungen oft Bühnenteile aus den Ortsteilen zusammengefasst werden und von A nach B transportiert und aufgebaut werden. „Das war nicht immer komfortabel, und wir haben nach einer neuen Lösung gesucht“, sagte der Bürgermeister Zu Beginn des Jahres beschloss der Gemeinderat der Gemeinde Losheim die Anschaffung einer Trailer-Rundbogenbühne, die insbesondere den zahlreichen Vereinen der Gemeinde zur Verfügung stehen soll. Im März erteilte man dann den Auftrag an eine Fachfirma. Rechtzeitig zum Open-Air-Konzert in Hausbach wurde die mobile Bühne auf einem Hänger vor dem Bürgerhaus angeliefert. Die Trailerbühne ist in aufgebautem Zustand acht Meter lang, sechs Meter breit und fünf Meter hoch und kann von zwei Personen innerhalb von 60 Minuten aufgebaut werden. Die Bühne wird auf dem Gelände des Bauhofs gelagert und ausnahmslos von eingewiesenen Mitarbeitern des Bauhofs auf- und abgebaut. Die Anschaffung hat die Gemeinde Losheim rund 78 000 Euro gekostet. „Das Geld ist gut angelegt, denn wir wollen die kulturtreibenden Vereine unterstützen, da sie unsere Gemeinde enorm bereichern“, betonte der Bürgermeister. Er informierte darüber, dass in der nächsten Ausschusssitzung die Ausleihmodalitäten der Bühne beschlossen werden. Außerdem habe die Gemeinde eine Rahmenvereinbarung mit Licht- und Tontechnikern geschlossen, die es den Vereinen ermöglicht, benötigte Technik günstig mieten zu können, so Harth. Mit einem anspruchsvollen und abwechslungsreichen Programm bot der Musikverein Hausbach den Zuhörern einen wunderbaren Abend bei lauen Temperaturen. Weltberühmte Filmmelodien waren bei den Titeln „Wild West“ und „The Lion King“ zu hören. Mit einem Solostück für Gesang („The Rose“ mit Melanie Schwarz und Sarah Kunz) und „Besame Mucho“, einem Solostück für Flügelhorn (Florian Ackermann) sowie Kulthits aus den 80ern und einem Rock-Mix aus Bon Jovi- Hits war für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Als Zugabe hatten die Akteure des Musikvereins gleich zwei Titel dabei: „Erinnerung an Zirkus Renz“ – ein Solostück für Xyolophon (Thomas Bastian) und der traditionelle Steigermarsch, bei dem alle 18 jungen Musikschüler im Alter von fünf bis zwölf Jahren vor die Bühne einmarschierten und gemeinsam mit dem „großen“ Orchester musizierten – ein toller Abschluss eines außergewöhnlichen Open-Air-Konzertes.