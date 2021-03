Merzig : Autofahrer verletzt Fußgänger bei seiner Flucht

Beckingen Unbekannter rast der Polizei in der Gemeinde Beckingen davon und setzt sein Auto an Gartenmauer.

Auf seiner Flucht vor einer Polizei-Kontrolle hat ein unbekannter Pkw-Fahrer in der Gemeinde Beckingen andere Verkehrsteilnehmer massiv in Gefahr gebracht. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilte, gab der von Dillingen her kommende Fahrer eines Mercedes mit SLS-Kennzeichen am Donnerstag gegen 18.30 Uhr unvermittelt Gas, um einer Verkehrskontrolle zu entgehen.