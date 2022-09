Manfred Peter wird 80 : Früherer Beckinger Bürgermeister feiert Geburtstag

Manfred Peter wird 80 Jahre alt. Foto: Norbert Becker

Beckingen Bürgermeister a. D. Manfred Peter vollendet an diesem Donnerstag bei guter Gesundheit sein 80. Lebensjahr. Er erblickte am 22. September 1942 in Landefeld (Hessen) das Licht der Welt, wo er bis zu seinem zehnten Lebensjahr wohnte, ehe die Familie nach Merchingen, dem Heimatort der Mutter, zog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Becker

Im Jahre 1956 trat er seine Lehre zum Maschinenschlosser bei den Karcher-Schraubenwerken in Beckingen an, besuchte die Bezirksberufsschule Merzig, zudem die staatlich anerkannte Berufsaufbauschule im Rahmen der Technischen Abendschule des Saarlandes. Nach Ende seiner Lehrzeit arbeitete er als Maschinenschlosser bei Karcher. Es folgten danach eine Ausbildung zum Maschinenbautechniker am Hamburger Fern-Lehrinstitut und die REFA-Grundausbildung und -Fachausbildung beim Verband für Arbeitsstudien in Saarbrücken. Ab 1970 war er technischer Angestellter in der Schraubenfabrik und übte Funktionen in der Arbeitsvorbereitung, als stellvertretender Meister im Werkzeugbau, im Konstruktionsbüro und der Arbeitssicherheit aus. Er übte zudem auch etliche ehrenamtliche Ämter aus: ab 1978 Betriebsratsmitglied der Bauer & Schaurte Karcher GmbH, ab 1981 dort Mitglied des Aufsichtsrates und ab 1982 Gesamtbetriebsratsvorsitzender, ab 1989 Mitglied und stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion des Gemeinderates sowie ab 1990 Mitglied des Konzernbetriebsrates der Dillinger Hütte Saarstahl AG.