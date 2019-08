Saarfels : Märchen, Tanz und jede Menge Musik

SAARFELS Erneut hatten Groß und Klein beim Kinderfest zum Ferienfinale im Beckinger Saargarten ihren Spaß.

In den Saargarten hatte wieder die Gemeinde Beckingen in Zusammenarbeit mit dem Kreiskulturzentrum Villa Fuchs und Unterstützung des Kreisjugendamtes am Samstagnachmittag zum Kinderferienfinalefest eingeladen. Nach und nach füllte sich der beliebte Spielplatz am Leuchtturm mit Kindern aus nah und fern, die von ihren Eltern und Großeltern begleitet wurden. Bürgermeister Thomas Collmann begrüßte alle herzlich und wünschte viel Spaß. Er bedankte sich bei den teilnehmenden Akteuren und Vereinen.

Auch der Saarfelser Ortsvorsteher Harald Löhfelm entbot Willkommensgrüße und führte durch das vierstündige Programm unter Regie von Thorsten Nicola vom Kulturamt der Gemeinde. Unterhaltungskünstler Casi Eisenbarth und Tom Teuer sorgten mit Musik und Gesang, in die auch die Kinder als Mitmacher einbezogen waren, gleich für Stimmung auf der Bühne. Die Sternschnuppen-Tanzgruppe der Sportfreunde Saarfels unter Leitung von Nadine Becker glänzte mit ihrer Vorstellung als tanzende Meerestiere. Eine weitere Tanzgruppe ließ bei ihrem Auftritt in urzeitlicher Kleidung die wuchtigen Keulen schwingen. Mit ihrem Gesang trugen auch die Saarfelser Bergspatzen unter Leitung und Klavierbegleitung von Stefan Langenfeld zum Programm bei. Das Theater Tom Teuer begeisterte mit der Aufführung des Märchens „Des Kaisers neue Kleider“.

An einem Stand wurde das Gewicht einer Wassermelone geschätzt, wobei es tolle Preise zu gewinnen gab. Bester Schätzer war Ewald Seiwert von den Sportfreunden. Viel Gaudi hatten die Kinder auch auf der großen Knax-Hüpfburg, beim Wasserspritzen am Brandhäuschen der Saarfelser Jugendfeuerwehr, bei Fahrten auf der Eselskutsche von Maria Meyer, an der Bastelecke, an der Farbschleuder, an der Buttonpresse, beim Besteigen des Piratenschiffes oder des Leuchtturmes mit Herunterrutschen auf einer der beiden Edelstahlrutschen, der Vogelnestschaukel und vieles mehr. Die Saarfelser Vereine boten Getränke, Imbiss und Kuchen. Zudem war ein Eisverkäufer vor Ort. Die Feuerwehr Saarfels besorgte den Ordnungsdienst, das THW stellte ein Notstromaggregat zur Verfügung und das DRK stand zur Ersten Hilfe bereit.