Letztes Konzert : Lücknerchor Oppen verabschiedet sich

Oppen Zum letzten Mal sind die Sängerinnen und Sänger gemeinsam aufgetreten. Neben Musik gab es viele Worte des Dankes und der Wehmut.

Der Lücknerchor Oppen ist bald Geschichte, denn er löst sich nach seinem gelungenen letztmaligen Konzert am dritten Adventssonntag in der Reimsbacher Pfarrkirche St Andreas und Maria Himmelfahrt zum Jahresende auf. Genau 30 Jahre erfreute der gemischte Chor mit Gesangs- und Theaterauftritten die Mitbürger des Dorfes und darüber hinaus. Er war ein wichtiger Pfeiler im örtlichen Kulturleben, der nun fehlen wird.

In seinen Glanzzeiten zählte der Chor 35 Sängerinnen und 17 Sänger. Von ihnen sind noch neunzehn Frauen und fünf Männer übrig geblieben. „Der große Schwund ist altersbedingt sowie durch Krankheits- und Todesfälle entstanden. Es ist daher an der Zeit aufzuhören. Wir wurden oft aus der Bevölkerung auf unseren Entschluss angesprochen und dieser wurde mit Bedauern zur Kenntnis genommen“, sagt Pitzius. Er blickt mit seinen Vereinsmitgliedern gerne auf die vielen Konzerte bei Jubiläen und in der Kirche, die Teilnahme an den Sing-City-Veranstaltungen, die Auftritte mit dem Chor „Ein Licht für Afrika“, die schönen Jahresabschlüsse, erlebnisreichen Vereinsreisen und vieles mehr zurück.