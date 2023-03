Ministerium schätzt räumliche Situation anders ein Wie es in Beckingen zum Losverfahren kam

Beckingen/Orscholz/Merzig · An der Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule (FBKS) in Beckingen haben sich für die fünfte Klassenstufe so viele Kinder angemeldet wie seit Jahren nicht. 55 Schülerinnen und Schüler wären nach den Sommerferien neu hinzugekommen – wenn das saarländische Bildungsministerium dem Wunsch von Schule und Schulträger entsprochen hätte, eine dritte Fünfer-Klasse einzurichten (wir berichteten).

Friedrich-Bernhard-Kracher-Schule in Beckingen Foto: Landkreis Merzig-Wadern Foto: Landkreis Merzig-Wadern

Da der Bildungsträger jedoch entschieden hat, an der Gemeinschaftsschule zweizügig zu bleiben, hat das Los entschieden.