Ein ganzes Jahrhundert Haustadter Feuerwehr wird 100 Jahre alt

Bereits im Jahre 1837 soll in Haustadt ein Brandschutzcorps ins Leben gerufen worden sein, das 1883 unter Vorsitz von Bürgermeister Philipp Nikolaus André neu gegründet wurde. Diese Pflichtfeuerwehr bestand bis es nach wiederholten, erfolglosen Anläufen am 24. Februar 1924 zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Haustadt kam. An diesem Tag trafen sich auf Initiative des Gemeindevorstehers Josef Maringer 44 Bürger. Die neue Freiwillige Wehr bestand aus einer Feuerwehrkapelle, Ordnungsabteilung, Steigerabteilung, Spritzenabteilung und Wasserabteilung. Ihre Führung lag in den Händen des Hauptlehrers Georg Maurer. Nachdem dieser am 1. Oktober 1927 an eine andere Schule versetzt wurde, übernahm der Lehrer August Urhahn dann die Führungsaufgabe.