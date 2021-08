Musik zum Mitsingen : Konzert der Litermont-Musikanten im Haus Blandine

DÜPPENWEILER Mit Klassikern zum Mitsingen haben die Musikanten die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims unterhalten.

Sie boten eine bunte Palette ihres Könnens und wurden dafür mit viel Beifall der Bewohner und des Personals bedacht. Die aus zehn ehemals in Vereinen aktiven Musikern und einer Musikerin bestehende Gruppe der Litermont-Musikanten trat im Jahre 2015 die Nachfolge der bis dahin bestehenden Tal-Musikanten, an deren Spitze Hans-Dieter Schmitt aus Erbringen stand, an. Der leidenschaftliche Tenor-Hornist Artur Lauer aus Düppenweiler wollte das Ende des gemeinsamen Musizierens nicht einfach hinnehmen und gründete deshalb mit weiteren seiner bisherigen Kollegen die Musik-Gruppe Litermont-Musikanten, die er auch leitet. Für den musikalischen Bereich gibt der Schlagzeuger Wolfgang Buchmann den Takt an.