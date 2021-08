Nachruf auf SZ-Mitarbeiter : Josef Ollinger aus Nohn mit 83 Jahren gestorben

Archivfoto von Josef Ollinger aus dem Jahr 2018 Foto: Ruppenthal

Nohn „ol“ war sein Kürzel, der Saar-Mosel-Gau seine Heimat, die Menschen, Sitten und Gebräuche dort sein großes Thema: Lange Jahre hat Josef Ollinger für unsere Lokalredaktion als freier Mitarbeiter die Vergangenheit und Gegenwart der Ortschaften rund um sein Heimatdorf Nohn eingefangen.

Seine Erinnerungen an eine Zeit, die aus heutiger Sicht wohl nicht leicht, aber womöglich dennoch nicht schlechter war als die heutige, hat er in mehreren Büchern festgehalten. Vor wenigen Tagen, am 22. August, ist Josef Ollinger im Alter vom 83 Jahren nach längerer Krankheit gestorben.

Am 19. März 1938 erblickte er auf dem Bauernhof seines Großvaters in Nohn, heute Ortsteil von Mettlach, damals gehörte das Dorf zum Kreis Saarburg, das Licht der Welt. „Das Leben auf dem Hof, der Umgang mit den Tieren und die bäuerliche Arbeit haben mich nachhaltig geprägt und beeinflusst“, erzählte Ollinger vergangenes Jahr im Gespräch mit der SZ. Nach Ende der Volksschule 1952 konnte er keine weiterführende Schule besuchen, fand aber Beschäftigung bei Villeroy & Boch in Mettlach. Dort kam er in vielerlei Bereichen zum Einsatz, war Lagerarbeiter, Disponent und nach entsprechenden Lehrgängen kaufmännischer Angestellter. Von 1970 bis zum Vorruhestand 1994 arbeitete er bei Ford in Saarlouis als Industriefachwirt.