Busfahrer reagiert sofort : Brennender Schulbus bei Beckingen – Busfahrer evakuiert Schüler

Beckingen Auf der Landstraße zwischen Honzrath und Merchingen ist am Montagmorgen ein Schulbus in Brand geraten. Der Busfahrer reagierte sofort – Etwa 30 Schüler mussten evakuiert werden.

In einem Schulbus ist am Montagmorgen bei Beckingen ein Feuer ausgebrochen. Um 7.11 Uhr wurde der Brand bei der Polizei Merzig gemeldet. Der Bus war auf der L 346 zwischen dem Beckinger Ortsteil Honzrath und Merchingen unterwegs. An Bord befanden sich etwa 30 Personen – davon die meisten Schüler – wie die Polizei Merzig mitteilt.