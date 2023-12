Kunsthandwerkermarkt und Weihnachtsmarkt Beckingen Traditionelle Krippenausstellung in Beckingen

Die Krippenausstellung und der Kunsthandwerkermarkt sind nach Mitteilung der Gemeinde Beckingen am Samstag von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr zu besuchen. Das Programm auf dem Weihnachtsmarkt soll Groß und Klein auf das kommende Weihnachtsfest einstimmen: Am Samstag steht um 17 Uhr ein Auftritt des Vereinigten Blasorchesters Beckingen auf dem Plan. Ab 18.30 Uhr gibt es Weihnachtsklassiker mit Elisa Rehlinger und Martin Preiser. Am Sonntag wird ab 14.30 Uhr Basteln und Mystic Couture geboten, um 16 Uhr ist der Besuch des Nikolaus angesagt. Der Weihnachtsmarkt hat am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet.