Weihnachtsmarkt : Kunsthandwerkermarkt lockt viele Besucher

Beckingen Als Besuchermagnet entpuppte sich die Kombination aus Kunsthandwerkermarkt, Krippenausstellung in der Beckinger Deutsherrenhalle und der gleichzeitig veranstaltete Weihnachtsmarkt neben der Halle. Der Handwerkermarkt konnte fast die hohen Besucherzahlen wie vor der covidbedingten Pause verzeichnen.

Reges Interessen fanden auch die über 100 Exemplare der Krippenausstellung in der oberen Etage der Halle. Besonders die Augen der Kinder leuchteten, als diese die Krippen in unterschiedlichster Größe und Materialeien entdeckten. Hier gab es welche im klassischen orientalischen, im alpenländischen Stil oder einige die aus Wurzeln geschnitzt waren. Die exotischsten Krippen aus verschiedenen Erdteilen hatte Pater Michael Heinz zur Verfügung gestellt. Erstmals stellte Uwe Jansson aus, der seine Krippe in eine sechs Meter lange Winterlandschaft eingebaut hatte. Während an diesem zweiten Adventswochenende tagsüber die Besucherinnen und Besucher vornehmlich die Halle bevölkerten, füllte sich der Weihnachtsmark gegen Abend mehr und mehr. Man ließ sich bei idealem Winterwetter vor allem den Klassiker Glühwein an den Buden der Ortsvereine schmecken. Aber auch andere Getränke und eine vielfältige Auswahl an Speisen lud zum Verweilen ein.