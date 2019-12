Theater in Haustadt : Viel Huddel um Kathi und Kunigunde

Die Laienspieler des Kultur- und Heimatvereins Haustadt wollen wiederum für viel Heiterkeit sorgen und haben dafür fleißig geprobt, wie hier bei der Ganztagsprobe. Foto: nb

Haustadt Die Laienspieler des Kultur- und Theatervereins Haustadt zeigen an drei Terminen ein Lustspiel in drei Akten.

Zum Jahresbeginn wollen die Laienspieler des Kultur- und Heimatvereins Haustadt mit ihren Auftritten den Theaterfreunden aus Haustadt und Umgebung wieder schmackhafte Vollkost für die Lachmuskeln bieten. Ging es bisher am zweiten Weihnachtsfeiertag los, haben die Theaterspieler nun die traditionellen drei Termine in den Januar verlegt: und zwar auf den kommenden Samstag, 4. Januar, um 19 Uhr, den kommenden Sonntag, 5. Januar, um 18 Uhr und auf Samstag, 18. Januar, um 19 Uhr. Die Aufführungen sind jeweils im Saal Urhahn-Adam in Haustadt.

Seit einiger Zeit proben die Mitwirkenden fleißig, um mit dem Lustspiel in drei Akten „Kunigunde darf nicht sterben“ erneut alle Register ihres Könnens zu ziehen. Zum Inhalt war zu erfahren, dass einiges quer läuft und zu viel Huddel führt. So hat sich das Ehepaar Hans-Dietrich und Eleonore-Marie Kellermann zu erstaunlich günstigen Konditionen einen alten Bauernhof gekauft. Mit diesem neuen Domizil haben sie große Pläne vor, denn durch weitreichende Umbau- und Renovierungsmaßnahmen wollen sie für sich aus dem alten Gemäuer ein Refugium in der Ruhe und Abgeschiedenheit auf dem Lande erstellen.

Info Sie stehen auf der Bühne Mitwirkende: Marlene Lambert als Magd Kathi Reißzahn, Harald Schorn und Michelle Kreischer als die neuen Hofbesitzer Hans-Dietrich und Elenore-Marie Kellermann, Manfred Huckert als guter Bekannter Hubert Merk, Joachim Altmeier als Rechtsanwalt Alex von Stetten sowie Giusy Vitellaro als Nichte Steffi Reißzahn.

Bei dem Kaufvertrag hat Kellermann jedoch übersehen, dass darin für die alte Magd Kathi Reißzahn ein lebenslanges Wohnrecht eingetragen ist. Neben allerlei Kleingetier beherbergt der Hof noch das alte Hausschwein Kunigunde, das nach dem letzten Willen des verstorbenen Bauern hier sein Gnadenbrot erhält und von der Magd Kathi versorgt wird.

Die Kellermanns sind bemüht, die Magd Kathi nebst Kunigunde und dem anderen Viehzeug vom Hof zu bekommen, da sie sich durch deren Anwesenheit in ihrer Lebensqualität unerträglich gestört fühlen. Unterstützt werden sie darin durch ihren Rechtsanwalt Alex von Stetten. Kathi will sich und Kunigunde aber nicht so einfach vertreiben lassen. Sie erhält Hilfe durch ihren guten Bekannten Hubert Merk und ihre Nichte Steffi Reißzahn. Zwischen den beiden Parteien beginnt ein Ringen mit Hauen und Stechen. Man darf gespannt sein, wie das Ganze ausgeht. Vielleicht wird ja doch noch alles gut?