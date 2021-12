St.-Anna-Kapelle in Hargarten : Friedenslicht brennt an der Krippe

Die Krippe in der Hagarter Kapelle, in die erst an Heiligabend das Jesus-Kind gelegt wird Foto: HKVH

HARGARTEN Auch in diesem Jahr musste die Vorweihnachtsfeier des Heimat- und Kulturvereins Hargarten (HKVH) in und bei der St.-Anna-Kapelle wegen Corona ausfallen. Allerdings werden die Küsterin Mathilde Hellbrück Jr. sowie das Ehepaar Ivanka und Robert Schomers einen Christbaum und die Weihnachtskrippe am Altar aufstellen.

