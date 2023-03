In den vergangenen drei Jahren ist es durch Corona sonntags vor Ostern leider still gewesen im Saal des Gasthauses Urhahn-Adam. Doch in diesem Jahr erklingt wieder Blasmusik: Die Musikfreunde Haustadt-Honzrath warten voller Freude darauf, ihre Tradition des Palmsonntagskonzerts wieder dort fortführen zu können. Hierzu laden sie am 2. April, 17 Uhr, ein.