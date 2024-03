Konzert der Musikfreunde Haustadt-Honzrath Zum Jahreskonzert laden diese Musiker nach Honzrath

Die Musikfreunde Haustadt-Honzrath laden am kommenden Palmsonntag, 24. März, 17 Uhr, wieder zu ihrem traditionellen Jahreskonzert ein. Der Veranstaltungsort ist diesmal aus gesundheitlichen Gründen der Wirtin aber nicht der Saal Urhahn in Haustadt, sondern die Mehrzweckhalle in Honzrath.