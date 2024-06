Kommunalwahlen So sieht der neue Gemeinderat in Beckingen nach der Wahl aus

Im Gemeinderat von Beckingen haben sich die Kräfteverhältnisse bei der Kommunalwahl am Sonntag nur geringfügig verschoben. CDU und SPD bleiben in dem Gremium nahezu gleichauf, die Grünen müssen empfindliche Verluste hinnehmen. Hingegen können Linke und FDP ihr Ergebnis von 2019 in etwa bestätigen und bleiben weiter im Rat vertreten.