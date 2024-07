Kommentar Jamaika-Koalition in Beckingen: Echte Ideen sind jetzt gefragt

Die neue Jamaika-Koalition im Gemeinderat von Beckingen hat sich große Ziele gesetzt. Sie will neue Impulse setzen, die positive Entwicklung der Gemeinde vorantreiben, zukunftsweisend handeln. So kündigte es der CDU-Fraktionschef an. Bloß: Von Innovation und zündenden Ideen ist noch nicht viel zu sehen. Zumindest der Koalitionsvertrag greift schwerpunktmäßig Themen auf, die entweder bereits laufen oder seit Langem Gesprächsthema im Rat sind, ohne dass sie bisher realisiert werden konnten.