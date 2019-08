Kochclub Düppenweiler : Seit 40 Jahren schwingen sie den Kochlöffel

Die derzeitigen und ehemaligen Mitglieder des Düppenweiler Kochclubs sind zur Feier des 40-jährigen Bestehens zusammengekommen. Foto: nb

Düppenweiler Runden Geburtstag hat der Kochclub Düppenweiler gefeiert. Entstanden ist die Männerrunde aus einem Volkshochschul-Kurs.

Von Norbert Becker

Auf stolze 40 Jahre kann der von Teilnehmern eines VHS-Kurses gegründete Kochclub zurückblicken, der regelmäßig einmal monatlich in der großen Küche der Düppenweiler Schule seinem Hobby frönt. Der reine Männerclub gab sich in Anlehnung an ein Jahrgeding mit gemeinsamen Essen eines Trierer Kurfürsten und des Freiherrn von Hagen, dem auch das einstige Kupferberg gehörte, den ehrwürdigen Namen „Vereinte kurfürstlich-freiherrliche Hofküche“. Dieser Name mit den bekrönten Wappen von Kurtrier und Düppenweiler ziert daher die Kochjacken der Clubmitglieder. Eine Kopie der in Koblenz befindlichen Originalurkunde ist in Kopie vor Ort in Besitz.

Am 3. November 1979 fanden sich sieben am Kochen interessierte Männer in der hauswirtschaftlichen Küche des neuen Düppenweiler Schulgebäudes ein. Das Personal wechselte immer wieder, aber ein Großteil ist noch immer dabei. Anfangs waren es überwiegend Menschen aus Dillingen und Beckingen. Der Beckinger Karlhans Becker war als einziges Gründungsmitglied bis zum runden Geburtstag dabei.

Info Diese Männer kochen in Düppenweiler Dem Kochclub gehören heute an: Ralf Becker, Frank Bellmann, Günther Britz, Helmut Kammann, Swen Kleine, Werner Kockler, Michael Müller, Franz-Josef Muhm, Dirk Oehm, Thorsten Oehm und Frank Schommers.

Zwölf Köche, manchmal auch dreizehn, sind aktiv. Einige ältere Köche sind im vergangenen Jahr ausgeschieden, aber dafür sind neue hinzugekommen und haben den Club somit deutlich verjüngt. Zu den Treffen ist jeweils einer dem Budget entsprechend für die Rezeptur, nach der dann auch von den anderen gekocht wird, und den Einkauf der notwendigen Lebensmittel und Getränke zuständig. Für ein Menü von vier bis fünf Gängen beträgt der Anteil pro Person 30 Euro. Viele überlieferte Rezepte des verstorbenen einheimischen Metzgermeisters Neckel aus den Jahren 1910 bis 1925 sind im Clubarchiv aufbewahrt und werden noch immer gerne verwandt.

Zweimal im Jahr, an Weihnachten und dem Sommerfest, sind auch die Ehefrauen zum Mitessen eingeladen und kommen dieser Einladung gern nach, wie jetzt an Maria Himmelfahrt zur Feier des runden Geburtstags in der Schmelzhütte des Kupferbergwerks. Dort sorgte Clubfreund Detlef Woll mit herzhaften Grillspezialitäten für das leibliche Wohl der sonst selbst agilen aktiven Clubköche, unter denen auch fast alle Ehemaligen nebst Partnerinnen weilten. Als ehemaliger Schulhausmeister, der auch eine Zeit lang über die mitbenutzte Küche die Aufsicht hatte, ist Woll den Männern immer noch eng verbunden.

„Wir waren viel auf Reisen, um unser Spektrum zu erweitern“, betonte Werner Kockler, der die Fäden des Clubs zieht. Er ging bei der Geburtstagsfeier in seinem interessanten Rückblick auf die Aktivitäten des Clubs in den vier Jahrzehnten seines Bestehens ein und dankte den ehemaligen Clubkameraden für ihr Kommen und ihre langjährige Treue. Beim Dorffeschd sowie bei Fastnachtsveranstaltungen des Kultur- und Heimatvereins kochte der Club und tut dies auch heute noch bei der Mettenschichten am Kupferbergwerk und bei Hochzeiten.

Eine Reise führte in das Restaurant „Zu den sieben Engeln“ in Prag, wo man ebenfalls kochte und sich neben dem einstigen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker und dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti im Gästebuch verewigte. In weitere Restaurants wurde ebenfalls reingeschnuppert, so unter anderem in Brügge, Nesselwang, Aachen, Danzig und in Allenstein in den Masuren. Dort wurde eine polnische Richtergruppe bekocht, ebenso konnten sich brandenburgische Justizangehörige von den Kochkünsten überzeugen.