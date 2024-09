DÜPPENWEILER Renovierung der Düppenweiler Kirche dauerte sieben Jahre

Sieben Jahre lang wurde die katholische Kirche Düppenweiler gründlich saniert. Nachdem vor über 20 Jahren das dem Heiligen Leodegar geweihte Gotteshaus innen renoviert und die alte Ausmalung wiederhergestellt wurde, musste auch das Kirchendach erneuert werden: Es hatten sich schon erste Wasserflecken gezeigt. So wurde 2015 mit den ersten Planungen und Gesprächen begonnen. Architekt Siegbert Barth aus Waldhölzbach wurde beauftragt, die notwendigen Arbeiten in die Wege zu leiten. Nachdem die Bauverwaltung des Bistums und das Denkmalamt ihre Zustimmung gegeben hatten, ging es an die Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten, die chronologisch wie folgt verliefen: