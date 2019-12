Aktion in Honzrath : Kinder backen und basteln zum Advent

Honzrath Zu einem Bastelnachmittag hatte die Awo Kinder aus Honzrath und Umgebung eingeladen.

Zu einem Bastelnachmittag in der Adventszeit hatte der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Kinder aus Honzrath und Umgebung in sein Sozialzentrum am Kollesborn eingeladen. Die Vorsitzen de des Awo-Ortsvereins Klaudia Wagner zeigte sich erfreut, dass 20 von ihnen gekommen waren. Sie hatten ihren Spaß und keine Minute Langeweile, denn nicht nur Bastelarbeiten zum Schmücken des Weihnachtsbaumes, sondern auch das Backen von Plätzchen und allerlei Spiele standen unter Anleitung von Bernadette Heintz, Gitte Louia und Anna Schmitt auf dem Programm. Alle Kinder werkelten fleißig, rührten den Teil an und formen daraus Plätzchen, die anschließend zum Backen in den Ofen geschoben wurden.