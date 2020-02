Keine KaJu-Partys in diesem Jahr : KaJu setzt Partys in diesem Jahr aus

Erbringen/Hargarten Nach der Fete, die mit Sachbeschädigung endete, überlegt der Jugendclub, künftig eine Security zu beauftragen.

Die Partys haben die Leute des katholisches Jugendclubs (KaJU) Erbringen-Hargarten erst einmal ausgesetzt – zumindest für dieses Jahr, wie dessen Vorsitzender Jakob Wagner verrät. Zu tief sitzt der Schock über das, was die Gastgeber bei der Fete kurz vor Weihnachten erleben mussten. Die endete in Vandalismus und Sachbeschädigung. Um solchen Straftaten künftig einen Riegel vorzuschieben, überlegt das Team der KaJU, künftig einen Sicherheitsdienst mit an Bord zu holen. Eines ist den Gastgebern jetzt schon klar: Wenn künftig Leute von einer Security-Firma aufpassen, dass die Party nicht aus dem Ruder läuft, kostet das Geld. Überlegungen werden nach den Worten von Jakob Wagner angestellt, ob Eintritt erhoben werden soll oder die Getränkepreise angehoben werden. „Wir waren immer stolz darauf, dass wir bei den Partys keinen Eintritt verlangten und die Getränkepreise so günstig waren“, sagt er. „Von der ersten Party an, die wir Januar 2016 auf die Beine gestellt haben, waren wir für alles verantwortlich, einschließlich für die Sicherheit und den Ablauf.“ Bislang habe man nie daran gedacht, einen Sicherheitsdienst in Anspruch nehmen zu müssen. „Wir haben alles meist friedlich mit unserem Personal als Ansprechpartner regeln können“, sagt der junge Mann, der in Karlsruhe Maschinenbau studiert. Die ein oder andere Beschwerden wegen Ruhestörung habe es schon mal gegeben, aber sonst sei alles in geordneten Bahnen gelaufen – bis eben zu jener Dezembernacht vergangenen Jahres. „Als wir uns am Morgen danach über das ganze Ausmaß ein Bild machen mussten, waren wir entsetzt“, sagt Jakob Wagner.