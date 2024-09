Katholische Frauengemeinschaft Beckingen lädt zum Herbstbasar Herbstbasar lädt wieder nach Beckingen ein

Angeboten wird eine große Auswahl an herbstlichen Dekorationsartikeln, Futterstellen für Vögel und Eichhörnchen, Nistkästen, Insektenhotels, Handarbeiten, hausgemachter Marmelade und handgestrickte Strümpfe für Kinder und Erwachsene. Der Erlös geht an Projekte in der Pfarrgemeinde, den Verein Herzensengel und den in Bolivien tätigen Missionar Pater Heinz aus Düppenweiler. Mit Spenden wird dessen Arbeit für ein Mädchenheim in Cochabamba unterstützt.