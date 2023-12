Katholische Frauen laden am Wochenende zum Adventsbasar Frauengemeinschaft lädt zum Adventsbasar

Geöffnet ist der Adventsbasar am Freitag, 1. Dezember, und Samstag, 2. Dezember, jeweils von 16 bis 18 Uhr, sowie am ersten Advent, Sonntag, 3. Dezember von 10 bis 18 Uhr. Wie die Frauengemeinschaft mitteilt, ist am Sonntag auch das Pfarrsälchen wieder geöffnet für Kaffee und Kuchen mit einem reichhaltigen Angebot. Kuchenspenden werden demnach ab 10 Uhr gerne entgegengenommen.