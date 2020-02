Hargarten Ihre unbändige Power haben die Akteurinnen sowie deren männlicher Anhang am Samstag wieder beim närrischen Treiben der Frauengemeinschaft Erbringen-Hargarten bewiesen. Die bunt geschmückte Weidental-Narrhalla war dabei bis auf den letzten Platz besetzt.

Im roten Frack legten die Showgirls aus Rissenthal, seit Jahren gern gesehene Gäste, eine flotte Tanzshow auf die Bühnenbretter. Allerlei Krankheiten zählte eine Patientin bei ihrem Arztbesuch in dem Sketch „Die Altersvorsorge“ auf. Mit dem Fernsprechapparat alter und neuer Art nebst Handy befasste sich eine Teilnehmerin in der Bütt. Um überflüssige Pfunde von Frauen ging es in dem Musikvortrag „Hüftgold“, bei dem man feststellte, dass in jeder Frau ein Stück Hefe vorhanden ist. Eine besorgte Mutter wollte in dem Sketch „Rüdiger soll heiraten“ unbedingt ihren Sohn unter die Haube bringen. Doch nicht die sexuelle Neigung spielte dann eine Rolle, sondern die Religion. Ein mit der EDV bestens vertrauter junger Verkäufer wurde in dem weiteren Sketch „Die Schreibmaschine“ erstmals mit einer solchen aus alter Zeit konfrontiert und wusste bei dem Erbstück nicht zu helfen. Rhythmisch auf die Knie kloppten die Frauen beim Hand-Clapp-Skit.