Runder Geburtstag Josef Müller aus Beckingen ist 100 Jahre alt

Zu diesem Kleinod, in dessen Nähe er auch später sein Wohnhaus errichtete, hat er daher eine besondere Bindung. Mehr als 40 Jahre kümmerte er sich in seiner Freizeit als ehrenamtlicher Küster um das kleine, altehrwürdige Gotteshaus. Nach dem Besuch der Volksschule ging er zur Handelsschule und machte dann eine kaufmännische Lehre. Von Dezember 1941 bis Februar 1942 gehörte er dem Reichsarbeitsdienst (RAD) an. Danach wurde er im März 1942 zum Wehrdienst eingezogen und geriet kurz vor Kriegsende im Mai 1945 in Gefangenschaft. Aus dieser konnte er im März 1946 in seinen Heimatort flüchten und wurde zum 1. April 1946 bei der damaligen Amtsverwaltung Beckingen als Verwaltungsangestellter eingestellt. Dort holte ihn das französische Militär infolge seiner Flucht im Mai 1947 aus heiterem Himmel ab und hielt ihn bis Februar 1948 erneut als Kriegsgefangenen.