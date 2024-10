Hemmersdorf/Beckingen Heimatgeschichte hat es Jahrgangsfreunden besonders angetan

Neben den Requisiten des handwerklichen und bäuerlichen Lebens im 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts ist der Steinzeit im Niedtal ein großes Kapitel gewidmet, unter anderem eine umfangreiche Sammlung an Steinwerkzeugen. Auch frühere Getreidesorten wie Emmer und Einkorn sind dort zu finden. Fossile Funde aus dem Muschelkalkgebiet vermitteln einen guten Einblick in das prähistorische Zeitalter.