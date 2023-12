Löschbezirk Beckingen - Jahreshauptversammlung mit Beförderungen und Ehrungen Vor dem Jubiläum gibt’s noch Ehrungen

Wenige Wochen bevor die Freiwillige Feuerwehr des Löschbezirks Beckingen am 6. Januar, also genau auf den Gründungstag vor 150 Jahren, mit einem Festprogramm in das Jubiläumsjahr 2024 startet, fand im Schulungsraum des Gerätehauses die Jahreshauptversammlung statt. Hierzu konnte Löschbezirksführer Frank Dittert neben den Aktiven, Jugendwehrmitgliedern und Alterskameraden als Gäste Bürgermeister Thomas Collmann, Ortsvorsteher Elmar Seiwert, Wehrführer Andreas Michely und dessen Stellvertreter Andreas Hoffmann begrüßen. Dann berichtete er über das Geschehen der vergangenen elf Monate seit der letzten Versammlung.