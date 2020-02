Jahreshauptversammlung der Feuerwehr : Erbringer Wehr musste zu 20 Einsätzen ausrücken

ERBRINGEN Zügig und informativ verlief die Jahreshauptversammlung des Löschbezirks Erbringen, zu der Löschbezirksführer Werner Folz als Gäste den Gemeindebeigeordneten Josef Bernardi, Ortsvorsteher Hubert Schwinn, Wehrführer Martin Schneider und als Vertreterin der Verwaltung Annalena Schmitt begrüßen konnte.

Wie Folz in seinem Tätigkeitsbericht ausführte, gehören der aktiven Wehr derzeit 23 Männer und zwei Frauen sowie der Altersabteilung vier Mann an. Der Löschbezirk wurde im vergangenen Jahr zu 20 Einsätzen, davon zwölf Brände und acht technische Hilfeleistungen, gerufen. 20 theoretische und praktische Übungseinheiten, darunter auch Gemeinschaftsübungen mit Hargarten und Honzrath, waren gut besucht und dienten einer fundierten Ausbildung. Außerdem wurden verschiedene Lehrgänge absolviert. Zu den weiteren Aktivitäten des Löschbezirks zählten unter anderem die Hexennacht mit Maibaumsetzen und einem nach längerer Pause, nun mit Unterstützung des DRK-Ortsvereins Reimsbach-Oppen-Erbringen wieder ausgerichteten großen Maifests, einer Familienwanderung, der Weihnachtsbaumsammelaktion, der Teilnahme am Heenerfeschd, das Mitwirken bei der Picobello-Aktion, der Bolivien-Kleidersammlung, St. Martin, Volkstrauertag, beim Halloweenlauf in Oppen und der Luzia-Kirmes. Der Kameradschaftspflege diente eine Kanufahrt der Aktiven und Alterskameraden mit anschließendem Familienabend. Löschbezirksführer Folz bedankte sich bei allen für die gute Mit- und Zusammenarbeit. Kassierer Gerd Franke erstattete einen positiven Bericht über die Finanzen. Die beiden Prüfer Ulrich Frisch und Stefan Maaß bescheinigten ihm eine korrekte Buchführung.