Jahreshauptversammlung der SG Honzrath-Haustadt : Fußballer peilen den Klassenerhalt an

Der Vorsitzende der SG Honzrath-Haustadt, Christian Blatt (Mitte) mit den beiden Geehrten Johannes Heß (links) und Pascal Winter (rechts). Auf dem Foto fehlt der ebenfalls geehrte Stefan Hammes. Foto: nb

HAUSTADT In der Jahreshauptversammlung der SG Honzrath-Haustadt zieht der Verein eine gemischte Bilanz.



Von Norbert Becker

Zur Jahreshauptversammlung begrüßte der erste Vorsitzende Christian Blatt die Mitglieder der SG Honzrath-Haustadt im Vereinslokal Urhahn-Adam. Sein besonderer Gruß galt den Vertretern des Saarländischen Fußballverbands, die an diesem Abend zur Ehrung dreier Vereinsmitglieder (siehe Info) nach einem stillen Gedenken für die verstorbenen Vereinsmitglieder gekommen waren.

Nach den Ehrungen ging es in der Tagesordnung weiter. Vorsitzender Blatt ging in seinem Bericht auf das Verletzungspech der ersten Mannschaft ein. Ersatzgeschwächt musste die Mannschaft bislang die Runde in der Landesliga West bestreiten und kämpft zurzeit gegen den Abstieg. Nach seinen Worten hofft er, dass nach der Winterpause wieder einige Dauerverletzte zum Kader stoßen werden und so das Ziel Klassenerhalt erreicht werden kann.

Info Diese Mitglieder wurden geehrt Kreisjugendleiter Udo Marmitt zeichnete den Jugendleiter der SG Honzrath-Haustadt, Pascal Winter, mit der Jugendleiterehrennadel in Bronze aus. Diese wird für mindestens fünf Jahre Jugendarbeit im Verein vom Saarländischen Fußballverband verliehen. Nachdem Winter seit 2011 als Fahrer und Betreuer der Jugendmannschaften zur Verfügung stand , übernahm er im Januar 2017 das Amt des 2. Jugendleiters. Im Januar 2019 wurde er zum ersten Jugendleiter gewählt. Im Anschluss wurde der Schriftführer der SG Honzrath-Haustadt, Stefan Hammes, vom Kreisvorsitzenden Josef Kreis mit der Verbandsehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Der SFV verleiht die Verbandsehrennadel in Bronze für mindestens zehn Jahre in verantwortlicher Vorstandstätigkeit. Vorsitzender Blatt betonte, dass Hammes, obwohl kein Einheimischer, dem Verein 2004 als aktiver Spieler beitrat und bereits drei Jahre später zwei Jahre lang als zweiter Schriftführer fungierte, ehe er im Jahr 2009 damals noch beim SV Honzrath das Amt des ersten Schriftführers übernahm. Eine besondere Ehre erhielt an diesem Abend der Sportkamerad Johannes Heß aus den Händen des Kreisvorsitzenden. Heß schnupperte bereits 1983 als 18jähriger in die Vorstandsarbeit seines SV Honzrath. Nach fünfmonatiger Vorstandsarbeit zog er sich aber wieder zurück, ehe er im Sommer 1986 erneut in den Vorstand gewählt wurde. Mit zwei kurzzeitigen Unterbrechungen war er bis Januar 2017 im Vorstand des SV Honzrath und später der SG Honzrath-Haustadt tätig. Heute gehört er zwar nicht mehr dem Vorstand an, ist jedoch weiterhin Ehrenamtsbeauftragter der Sportgemeinschaft. Bislang war Heß noch nie vom Verband für seine Vorstandsarbeit ausgezeichnet worden. Kreisvorsitzender Josef Kreis freute sich, der Versammlung mitteilen zu können, dass aufgrund der Verdienste von Heß der SFV beschlossen hatte, die Verbandsehrennadel in Bronze zu überspringen und Johannes Heß mit der silbernen Verbandsehrennadel auszuzeichnen.

Der zweite Vorsitzende Michael Bast gab einen Einblick über die derzeitigen Baumaßnahmen in den beiden Sportlerheimen in Honzrath und Haustadt. In Honzrath ist laut Bast zurzeit die Erneuerung des Fußbodens im Gange. In Haustadt war nach seinen Worten das Dach im Anbau marode und musste, um Schäden am Clubheim vorzubeugen, erneuert werden. Der besondere Dank von Bast galt dem Vereinsmitglied Norbert Nicola, durch dessen Vorsprechen bei der Gemeindeverwaltung letztendlich Gelder für diese Maßnahme zur Verfügung gestellt wurden. Wie die Verantwortlichen ankündigten, werden kommenden Jahr in Haustadt zwei Boulefelder neben dem Clubheim angelegt. Die rührige Bouletruppe, die bislang an der ehemaligen Grundschule beheimatet war, könne dort nicht bleiben und suche daher ein neues Zuhause.

Da in der Gruppe überwiegend auch Vereinsmitglieder der SG aktiv sind, war man sich schnell einig, dass die beiden Felder am Sportplatz eingerichtet werden. Abschließend bedankte sich Bast bei der Gemeinde für die bereitgestellten Gelder und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass sich viele Vereinsmitglieder bei den noch anstehenden Arbeiten beteiligen werden.

Kassierer Franz Josef Austgen gab der Versammlung wieder einen detaillierten Überblick über die Vereinsfinanzen. Ein größeres Defizit habe im vergangenen Jahr der gesteigerte Wasserverbrauch gebracht. Laut dem ersten Vorsitzenden Christian Blatt ist das dadurch begründet, dass die älteren Jugendmannschaften ihre Heimspiele weitestgehend auf einem der Sportplätze in Haustadt oder Honzrath austragen. Den höheren Wasserverbrauch nannte Blatt die Folge der guten Jugendarbeit und damit ist er nachvollziehbar. Austgen ging in seinem Bericht auch auf die Veranstaltungen der SG und im Besonderen auf das Kappfest an Vatertag ein, das sich schon nach kurzer Zeit zu einer wichtigen Einnahmequelle entwickelt hat.

Zum Abschluss seines Berichtes dankte Austgen seinem Stellvertreter Benjamin Collmann für die Unterstützung. Die beiden Kassenprüfer Michael Müller und Roman Schmitt bescheinigten eine ordnungsgemäße Kassenführung. Der Spielausschussvorsitzende Niko Klauck ging in seinem Bericht auf die sportliche Situation der drei aktiven Mannschaften ein, so auch das bereits vom ersten Vorsitzenden erwähnte Verletzungspech der ersten Mannschaft. Klauck ist nach seinen Aussagen optimistisch, dass das Ziel Klassenerhalt gemeinsam erreicht werden kann. Die zweite Mannschaft spielt bislang eine sehr gute Runde. Die Mannschaft der beiden Trainer Stefan Müller und Dominik Heintz belegt nach dem 16. Spieltag einen hervorragenden 3. Platz. Auch die dritte Mannschaft, die von Sebastian Hardick und Jens Krzoska trainiert wird, spielt wieder eine super Runde. Zurzeit führt die Mannschaft die Tabelle an.

Jugendleiter Pascal Winter betonte die hervorragende Zusammenarbeit mit den Nachbarvereinen in der Jugendspielgemeinschaft. Dadurch sei es möglich, alle Jahrgänge zu besetzen. Leider kommen nun aber zwei „schwache Jahrgänge“. Aus denen werden laut Verein keine Nachwuchskräfte in die aktiven Mannschaften nachrücken. Als Ausnahme wird Jugendspieler Alexander Schmitt genannt, der bereits jetzt schon an die Aktiven herangeführt wird.

Der neue AH-Vorsitzende Roman Schmitt betonte die gute Zusammenarbeit mit den Sportfreunden Saarfels, durch die der Spielbetrieb der Alten Herren sichergestellt ist. Auch die kameradschaftlichen Veranstaltungen haben laut Schmitt einen hohen Stellenwert innerhalb der AH. So sei in diesem Jahr eine Wanderung über den Merchinger Berg mit Übernachtung im Fischerberghaus geplant.