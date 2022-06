Saarfels : „Menschen engagieren sich für das Dorf, sind füreinander da“

Seit 2020 ist er Ortsvorsteher von Saarfels, hier schildert Detlef Bley die Vorzüge seines Ortes Saarfels und der Menschen, die dort leben.

BLEY Unser Slogan ist „Ein Dorf in dem man gerne wohnt“. Das Dorf ist umgeben von Grün. Im Nordwesten sind es das Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebiet sowie die Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete. Im Norden ist es der Fischerberg mit dem Wolferskopfgebiet. Auf dem Fischerberg starten vier zum Teil prämierte Wanderwege, die zu ausgiebigen, aber auch erholsamen Wanderungen einladen. Man genießt die abwechslungsreiche Natur und hat an verschiedenen Stellen einen herrlichen Weitblick ins Saartal. Das Fischerberg-Restaurant am „Balkon des Saarlandes“ gelegen, lädt nach der Wanderung zur Einkehr ein. Das touristische Konzept wird weiterentwickelt. Der SaarGarten mit seinem Leuchtturmspielplatz wird weiter ausgebaut. Die fußballerischen Fähigkeiten können in der Fußballgolf-Anlage an der Saar ausprobiert werden.