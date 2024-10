Mit und ohne Handicap Inklusionsfest in Oppen machte große Laune

Mit zahlreichen Aktivitäten wurde am Wochenende unter der Schirmherrschaft von Innenminister Reinhold Jost das 1. Inklusionsfest aus Anlass von 20 Jahren Engagement zur Förderung der Inklusion in Oppen gefeiert. Diese hatte im September 2002 mit einem erstmals durchgeführten Training für Kinder mit Handicap in der Leichtathletik-Sparte des SSV begonnen, das auch heute noch jeweils wöchentlich stattfindet. Zunächst waren es fünf Kinder mit Down-Symdrom, von denen heute noch drei als Erwachse dabei sind. In den nächsten Jahren folgten ein integratives Leichtathletik-Sportfest, das bis heute noch inklusiv durchgeführt wird, die ersten Saarländischen Schullaufmeisterschaften für Förderschulen und die ersten Saarländischen Fußballmeisterschaften für Förderschulen Lernen und soziale Entwicklung.