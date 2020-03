Musikalische Zeitreise : Eine Reise durch 100 Jahre Musikgeschichte

Martin Herrmann präsentiert in Oppen Evergreens. Foto: Künstler

Zum vierten Mal lädt der SSV Oppen in diesem Jahr zu seinem besonderen Musikabend „Zeltzauber“ ein. Dieser findet statt am kommenden Samstag, 7. März, ab 19 Uhr im Kulturzelt auf dem Dorfplatz Oppen. Wie schon bei den bisherigen drei Veranstaltungen wird das Zelt an diesem Abend die Besucher mit einem ganz besonderen, stimmungs- wie anspruchsvollen Flair erwarten.