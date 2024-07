Sogar Floßfahrten gab es Das Fest selbst fühlt sich schon wie Ferien an

Entgegen der negativen Wettervorhersage war dem beliebten Kinderferienstartfest, das auch diesmal von der Gemeinde Beckingen in Zusammenarbeit mit dem Kreiskulturzentrum Villa Fuchs sowie der Unterstützung des Jugendamtes des Landkreises und der Sparkasse Merzig-Wadern am Freitagnachmittag im Honzrather Sport-, Spiel- und Freizeitzentrum veranstaltet wurde, ideales Wetter beschert. So füllte sich das Festgelände immer mehr und wurde zu einer großen Spiel- und Spaßmeile.