Sachbeschädigung : In Beckingen waren wieder Frevler am Werk

BECKINGEN Unbekannte Täter haben wiederholt öffentliche Einrichtungen beschädigt.

Kürzlich waren in Beckingen wieder mehrfach Frevler am Werk und richteten Sachbeschädigungen an gemeindlichen und privaten Einrichtungen im Bereich des Reihersbergs an. Auf diese machte Willi Ehrl nun Bürgermeister Thomas Collmann aufmerksam, der sich sehr empört über die neuerlichen, unverständlichen Taten zeigte und an der Ermittlung der Täter großes Interesse hat. So wurde zunächst wieder eine neue Bank auf dem Weg zum privaten Friedhof Karcher auf dem Reihersberg total zerstört vorgefunden. Die nächste Attacke erfolgte am Stauwehr (Schürzel) des Baches neben der Arztpraxis Dr. Bossert. An der von dem gegenüberliegenden Nedschroef-Werk genutzten und von ihr im Zuge einer Renovierung vor wenigen Wochen zur Verschönerung mit einer Solar-Beleuchtung ausgestatteten historischen Einrichtung wurden mit Gewalt die Kabel zum Modul herausgerissen. Zudem war am Lellborn an einem Baum ein augenfälliger Aufkleber der Reichsbürger mit einer entsprechenden Parole angebracht.