BECKINGEN Beckinger feiern ihr großes Volksfest

Bereits zum 39. Mal geht am Freitag und Samstag, 16. und 17. August auf dem Alois-Jacobs-Platz vor dem Rathaus der Beckinger Schmaus über die Bühne. Der neue Vorsitzende Frederic Zenner und seine Vereinskomitee-Kollegen haben auch dieses Mal wieder als Veranstalter für das bekannte zweitägige Volksfest ein abwechslungsreiches Programm für große und kleine Schmaus-Gäste zusammengestellt. Start ist am Freitag gegen 18 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch den Schirmherrn Alois Dräger und der Vorstellung der neuen Schmaus-Königin. Danach geht es um 20 Uhr weiter mit einer zünftigen Radio-Saarschleifenland-Party mit DJ Dennis Caspar und Moderator Ulli Soumann. Außerdem gibt es Livemusik mit Angela Rita und Jennifer Junker als aufsteigender Stern am Pop-Star-Himmel.