Viele Spenden für Brandopfer von Düppenweiler Hohe Spende für Brandopfer von Düppenweiler

Von ihrer vorübergehende Bleibe aus haben die jungen Eheleute ihr Zuhause stets im Blick. Nach den Worten des Familienvater stehen die Handwerker parat, um das Haus in der Blandine-Merten-Straße in Düppenweiler wieder aufzubauen. Anfang April war das Domizil der vierköpfigen Familie (Name der Redaktion bekannt) Opfer eines Brandes geworden. „Der Schrecken sitzt immer noch tief“, sagt die Mutter der beiden Kinder, ein und sechs Jahre alt. „Der Schock ist noch groß.“ Zu schwer wiegt das Entsetzen bei den Eheleuten, sich und die beiden Kinder erst in allerletzter Sekunde vor den Flammen in Sicherheit gebracht zu haben. Zu tief hat sich die Trauer in ihr Bewusstsein eingebrannt, ihr Domizil mit allem, was dazu gehört, verloren zu haben. Denn die Flammen, die am späten Abend des ersten April-Sonntags in dem Zuhause der Familie wüteten, haben das Gebäude unbewohnbar gemacht und das Inventar zerstört (die SZ berichtete).